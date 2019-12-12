Сургут, Югра, , 15:52 — REGNUM В Сургутской филармонии (ХМАО) 12 декабря были представлены три проекта сургутского научно-технологического центра, или университетского кампуса. Это будет западно-сибирский аналог «Сколково», сообщает «Югра-ТВ».

Научно-технологический центр (НТЦ) в Сургуте будет заниматься созданием технологий освоения недр и разработкой направлений, связанных с развитием и освоением севера и Арктики.

На данный момент в стадии обсуждения находится выбор проекта будущего кампуса. Своё архитектурное видение НТЦ Сургута представили французская Valode & Pistre, англо-российская фирма Aukett Swanke & Aurora group и российская фирма «Цимайло, Ляшенко и Партнёры».

Общая стоимость затрат на строительство кампуса составит около трёх миллиардов рублей. Реализация проекта рассчитана в ближайшие семь лет.