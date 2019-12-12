Ухань, Китай, , 10:25 — REGNUM Риск инсульта повышается для людей, которые при ночном девятичасовом сне спят ещё и днём. К такому выводу пришли китайские учёные из Университета науки и технологий в Ухане, сообщение об этом опубликовано на EurekAlert.

Научный эксперимент продлился шесть лет, в нём участвовали 31,7 тыс. человек. Ни у кого из них не было инсультов или других проблем со здоровьем. В анкете 8% участников указали, что спали днём не менее 90 минут, а 24% — что спали в сутки девять и более часов. У людей с девятичасовым сном инсульты происходили на 23% чаще, чем у тех, чей ночной сон длился 7−8 часов. В группе дремавших днём инсульт происходил чаще на 85%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об опасности дневного сна предупредили американские учёные. Они указали, что днём спать без вреда для здоровья можно не дольше 40 минут. В противном случае могут возникнуть нарушения в работе пищеварительной системы и гипертония.

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