Ташкент, , 10:08 — REGNUM Правительство Узбекистана планирует внедрить пятидневную учебную неделю для всех образовательных организаций республики. Об этом 12 декабря сообщает издание Kun. uz со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Согласно проекту документа, разработанного государственным комитетом по развитию туризма, срок зимних каникул планируется увеличить за счет сокращения летних каникул. В правительстве считают, что данная мера позволит продлить туристический сезон.

Кроме того, планируется увеличить количество хостелов, лагерей, международных фестивалей, а также внедрить программу Work & Travel. Власти Узбекистана планируют увеличить число иностранных молодых туристов до 4 млн человек в год.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре на обсуждение был вынесен проект указа президента Узбекистана о мерах в сфере туризма. С 1 июля 2020 года планируется отменить регистрацию иностранных граждан на срок визового режима, но не более 30 дней.

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