Пермь, , 09:03 — REGNUM В международный рейтинг самых «зеленых» вузов мира (UI GreenMetric World University Ranking) за 2019 год попали два пермских университета — Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) и Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ).

В рейтинге представлено780 вузов из 85 стран мира. Пермский политехнический университет занял 133-е место, а среди университетов России — второе место. ПГНИУ находится на 365-м месте международного рейтинга, а среди российских вузов — на 12-м.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Прикамья, в ПНИПУ активно развивается экологическая программа «Зеленый Политех», направленная на разработку, внедрение и функционирование «зеленых технологий» на территории вуза. На базе ПГНИУ с 2013 года действует экологический совет студентов для реализации мероприятий и проектов по снижению потребления ресурсов, энергии и экологическому просвещению.

Добавим, международный рейтинг UI GreenMetric World University Ranking существует с 2010 года. Он является некоммерческой инициативой университета Индонезии. При оценке вузов эксперты учитывают показатели потребления и экономии энергии, рационального использования водных ресурсов, хранения и переработки отходов, использования экологически чистых транспортных средств, площадь зеленых насаждений на территории кампуса и наличие образовательных программ, посвященных устойчивому развитию.