Гусиноозёрск, Бурятия, , 08:47 — REGNUM Учёные Санкт-Петербургского государственного университета нашли в Бурятии останки динозавров и ископаемой черепахи. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в соцсети.

Палеонтологи вели раскопки в месте под названием Муртой недалеко от Гусиного озера в республике.

«В ходе двухнедельных поисков и раскопок были обнаружены и изъяты из породы кости конечностей и зубы динозавров, кости конечностей и черепа хористодер и практически целый карапакс ископаемой черепахи!», — отметили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Астраханью были найдены фрагменты скелета древних рептилий, живших более 220 млн лет назад. Предполагалось, что подобные животные являются выходцами из Южной Африки.

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