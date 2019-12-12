Аддис-Абеба, , 08:32 — REGNUM Местные археологи обнаружили руины древнего города на севере Эфиопии. Среди прочего на раскопках были также найдены керамика, статуэтки и другие предметы быта. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, самые старые части города, известные как Бета Самати, датируются 8 веком до нашей эры.

Среди множества других зданий была обнаружена базилика 4-го века нашей эры, которую американский академик назвал самым ранним вещественным доказательством существования церкви в Эфиопии и, возможно, во всех странах Африки южнее Сахары.

Также археологами были обнаружены каменная подвеска, украшенная крестом и позолоченным кольцом.

Хотя некоторые части города более древние, некоторые районы были построены во времена господства царства Аксум, отмечают ученые. Ведущий археолог Майкл Харроуэр заявил, что это была одна из важнейших мировых цивилизаций, хотя немногие на Западе когда-либо слышали о ней.