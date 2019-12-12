Томск, , 07:55 — REGNUM Учёные нашли в сыворотке крови людей, страдающих шизофренией, белки, которые могут стать биологическими маркерами для своевременного определения этого тяжёлого психического расстройства. Как сообщает «Наука в Сибири», результаты исследования опубликованы в журнале первого квартиля BMC Genomics.

По словам учёных, люди с диагнозом «шизофрения» могут вести нормальную жизнь, если вовремя назначить правильную терапию. Для этого врачу нужно как можно раньше поставить диагноз, однако сделать это непросто: симптомы во время приступа неспецифичны и похожи на проявления других психических болезней, например биполярного аффективного расстройства (БАР). Анализа на шизофрению пока не существует, и заключения делаются исключительно на основании клинической картины и опыта психиатра.

По словам сотрудника лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН Людмилы Смирновой, учёные всего мира ищут биологические маркеры психических расстройств. Большие надежды на сегодняшний день возлагаются на протеомику. Это область биохимии, занимающаяся изучением белков.

Смирнова пояснила, что сверхчувствительные масс-спектрометры способны определять белки, содержащиеся в крови в очень малых количествах, но при этом влияющие на развитие болезни. Однако белки, являющиеся специфичными для шизофрении и биполярного расстройства, которые могли бы быть диагностическими маркерами, не найдены до сих пор.

Недавно томские учёные вместе с коллегами из Москвы, проводящими этот анализ, сделали существенный шаг в поиске биомаркеров шизофрении. Они проанализировали сыворотку крови здоровых людей и пациентов, страдающих БАР и шизофренией. Для определения белков, которые могут свидетельствовать о патологических процессах, использовалась масс-спектрометрия — точный, но дорогой и трудоёмкий метод.

Для анализа случайным образом выбрали по десять представителей каждой группы, у которых взяли по 30—50 образцов крови. В каждой группе определили от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. белков, затем средствами биоинформатики и статистики выявили уникальные белки для групп пациентов с шизофренией и биполярным расстройством.

Всего учёные обнаружили 27 белков, связанных с шизофренией, и 18 — с БАР. Затем нужно было узнать количество этих белков в сыворотке крови у здоровых людей, пациентов с БАР и шизофренией. Его определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Для этого выбрали два белка, значимых для понимания того, как развивается шизофрения.

Смирнова подчеркнула, что у больных шизофренией, по сравнению с остальными группами, был повышен ANKD 12. При наиболее тяжелом проявлении шизофрении также был снижен кадгерин 5.

«Измерение количества этих белков методом ИФА, который доступен в большинстве медицинских лабораторий, уже способно помочь врачам поставить диагноз «шизофрения» и понять степень тяжести заболевания», — отметила Людмила Смирнова.

В дальнейшем, когда будут найдены другие подобные белки, на их основе, возможно, смогут создать диагностическую панель лабораторных маркеров шизофрении.

«Мы сейчас как раз этим занимаемся в рамках гранта Российского научного фонда», — сказала Смирнова.

Она уточнила, что набор белков, изменённых при шизофрении, в первую очередь оказался связанным «с иммунным ответом, клеточной коммуникацией, ростом и сохранением клеток, белковым обменом и регуляцией метаболизма нуклеиновых кислот».

«Мы только начинаем разбираться в этих связях, и тут тоже предстоит проделать большую работу», — подытожила учёный.

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