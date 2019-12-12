Синин, Китай, , 07:02 — REGNUM Два наскальных рисунка с изображением человеческих лиц и более 100 наскальных рисунков в форме скал были обнаружены в бассейне реки Тунтянь в провинции Цинхай на северо-западе Китая, сообщает 11 декабря агентство Синьхуа.

Рисунки выгравированы в горах, примерно в 600 метрах от истока реки Янцзы в Юйшу-Тибетском автономном округе провинции. Рисунки человеческих лиц имеют круглую форму и составляют примерно 30 и 35−40 см в диаметре соответственно.

«Впервые за последние пять лет нам удалось найти наскальные рисунки человеческих лиц этой эпохи», — заявил глава исследовательского института культуры и истории Юйшу Джамьянг Ньима.

Он также добавил, что находки помогут изучить историю искусства, культуры и религии древности на Тибетском нагорье. Уже порядка 3400 наскальных рисунков было найдено в 59 местах вдоль реки Тунтянь. На них представлены изображения животных, символов и повозок.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая в гробнице найдены целые 500-летние яйца