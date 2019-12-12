Москва, , 04:41 — REGNUM Центр по отслеживанию и сопровождению потенциально опасных астероидов и комет создадут в «Роскосмосе». Об этом сообщает РИА Новости.

Руководитель информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш Игорь Бакарас поделился с агентством планами ведомства.

«Планируется создание Российского Центра малых небесных тел, главной задачей которого будет являться обнаружение и сопровождение небесных тел естественного происхождения, сближающихся с Землей», — сказал Бакарас.

Создаваемый центр позволит наладить взаимодействие «Роскосмоса», РАН, МЧС и МИД.

Напомним, технологии защиты от потенциально опасных астероидов и метеоритов, подобных Тунгусскому разрабатывает институт лазерно-физических исследований Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ.

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