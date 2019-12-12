Каир, , 03:37 — REGNUM Ценный фрагмент скульптуры древнего правителя Египта нашли в районе Мит Рахина в Гизе. Об этом сообщил генеральный секретарь высшего совета по делам древностей страны Мустафа Вазири.

«Обнаружена верхняя часть редкой статуи Рамзеса Второго из розового гранита», — сказал Вазири.

Сообщается, что фрагмент изображает голову Рамзеса Второго в парике. Сохранилась надпись, указывающая на титул правителя и эпитет «Сильный бык». Высота артефакта 105 см, ширина 55 см, толщина 45 см.

Напомним, в начале 2018 года к югу от Каира был обнаружен крупный некрополь с захоронениями разных периодов древнеегипетской истории.

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