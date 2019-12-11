Пекин, , 19:05 — REGNUM Лактобактерии, живущие в кисломолочных продуктах, не только полезны для микрофлоры кишечника, но и обладают способностями восстановления печени, повреждённой длительным употреблением алкоголя, сообщает 11 декабря журнал Journal of Medicinal Food.

Издание сообщает об исследовании группы китайских учёных из Цзилиньского сельскохозяйственного университета, возглавляемой Юхуа Ваном.

В частности, в итоге опытов над мышами они установили, что лактобактерии Lactobacillus rhamnosus способны восстанавливать повреждения печени, вызванные длительным употреблением алкоголя.

Подопытные мыши употребляли алкоголь на протяжении восьми недель, а после этого две недели ели гранулы с лактобактериями Lactobacillus rhamnosus.

Учёные выяснили, что после восьми недель алкоголизма мыши демонстрировали рост патогенных бактерий и уменьшение количества лактобактерий и бифидобактерий.

Гранулы с Lactobacillus rhamnosus быстро снизили накопление жира и степень воспаления в печени мышей. Кроме того, был устранён алкогольный дисбактериоз.

Напомним, Lactobacillus rhamnosus — самые распространённые лактобактерии, содержащиеся в йогуртах, кефирах, ряженках, простокваше, твороге, сметане, а также сырах мягких сортов.

Не исключено, что эта информация окажется весьма полезной в период длительных новогодних праздников.

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