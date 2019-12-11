Ташкент, , 15:53 — REGNUM Досрочные выборы депутатов в парламент Узбекистана пройдут с 12 по 18 декабря 2019 года. Об этом 11 декабря заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Махмуд Истамов, сообщает издание Kun.uz.

По его словам, для досрочного голосования избиратель должен написать заявление с указанием причины, из-за которой заявитель не может находиться на участке в день выборов.

Истамов добавил, что на избирательные участки было доставлено 936 тыс. бюллетеней или 5% от общего числа избирателей. Кроме того, избирательные участки за рубежом также готовы к досрочному голосованию.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в законодательную плату Олий Мажлиса Узбекистана пройдут 22 декабря. В этот же день пройдут выборы депутатов местных кенгашей (представительных органов власти).

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