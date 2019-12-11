Лондон, , 14:52 — REGNUM В Британском институте стенографов опубликовали слова, которые чаще всего произносят с ошибками телеведущие. Об этом 11 декабря сообщает The Times.

По данным британского издания, такими словами являются имя шведской экологической активистки Греты Тунберг, название французского движения «жёлтые жилеты» и название советской АЭС «Чернобыль», на которой произошла одна из крупнейших техногенных катастроф ХХ века.

Также отмечается, что ведущие британских новостных программ допускают ошибки как в имени Греты Тунберг, так и в её фамилии у последней буквы которой нет «аналога в английском».

Помимо этого, ведущие испытывают трудности с названием движения за социальную справедливость «жёлтые жилеты» и словом «prorogue». Последнее означает «назначить перерыв в работе парламента» и стало одним из самых часто употребляемых в Британии из предстоящего выхода страны из состава Евросоюза.

При этом один из авторов проекта Тед Ментеле признал, что ошибки являются неизбежностью в быстро меняющемся спектре международных отношений и подчеркнул, что одной из важных частей изучения является уверенность и потому следование такому правилу позволит вас понимать, несмотря на возможные ошибки и неточности в речи.