Москва, , 13:31 — REGNUM Не только Новосибирский государственный университет обеспечивает кадры как Новосибирской области, так и всей Сибири и России. На территории региона работают 23 вуза, в них обучается около 100 тыс. студентов, в том числе 10 тыс. иностранных студентов. А вообще примерно 40% от всего количества — это ребята, которые приехали в Новосибирск для получения высшего образования из других страны и российских регионов. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников выступая в Совфеде.

Андрей Травников «Поэтому вопрос создания условий для проживания, досуга, развития студентов, стоит очень остро. Нами разработан проект строительства мужвузовского кампуса. Участвовать в проекте сегодня готовы 11 вузов, которым нужно современное жильё для своих студентов и преподавателей. Мы определили варианты размещения кампуса и разработали модель финансового обеспечения его создания. Такой масштабный проект возможно реализовать только на условиях государственно-частного партнёрства. Воплощать проект мы планируем в рамках нацпроекта «Образование». Попросил бы Совет Федерации поддержать инициативу Новосибирской области по этому проекту».