Горно-Алтайск, , 12:46 — REGNUM В Национальном музее Республики Алтай имени Анохина реставрируют сруб Пазырыкской усыпальницы родовых вождей скифской эпохи. Гробница относится к V—III векам до н.э. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея.

Первого декабря сюда приехал художник-реставратор Государственного Эрмитажа Наталия Васильева, а также учёные и специалисты Института Археологии и этнографии СО РАН.

«После осмотра состояния и реставрационных работ специалисты собрали сруб для сушки методом вымораживания в естественных условиях при постоянном контроле сотрудников музея и специалистов», — отметили в музее.

Отмечается, что это самая древняя и большая деревянная конструкция в российских музеях. По словам реставратора, сегодня важно сохранить сруб для будущих поколений.

«Изучая это древнее сооружение Пазырыкской элиты, мы обнаружили много бесценной информации по деревообработке, о плотницких техниках древности. Сруб имеет форму усеченной пирамиды, его стены слегка наклонены внутрь. Мастера, соорудившие эту гробницу, великолепно знали свойства дерева», — отметил доктор исторических наук Владимир Мыльников.

Как сообщало ИА REGNUM, гробница была раскопана ещё в 1949 году, а внутренний сруб увезён тогда в Государственный Эрмитаж. Наружный сруб оставался на месте, пока в августе 2019 года его не передали в музей имени Анохина.

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