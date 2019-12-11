Новосибирск, , 12:00 — REGNUM На территории Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) началось строительство собственного экспериментально-технологического центра для проведения научных исследований мирового уровня и отработки создаваемых сотрудниками вуза новых технологий. Об этом сообщается на сайте университета. «Руководство университета ожидает, что реализовав проект, получить увеличение доходов вуза от научных исследований почти в два раза — до 700 млн рублей в год, — говорится в опубликованной информации. — Минобрнауки России выделило на создание центра 230 млн рублей с целью увеличения объёма разработок для потребностей рынков Национальной технологической инициативы и кооперации науки и бизнеса«.Реконструкция одного из корпусов вуза под центр началась на территории кампуса НГТУ НЭТИ в начале декабря 2019. В технологическом центре разместятся современный вычислительный центр, лаборатория квантовой криогенной электроники и Института силовой электроники НГТУ НЭТИ, центр прототипирования, научно-образовательный центр «Нанотехнологии» и коллективного пользования, а также лаборатория реставрации раритетных самолетов. Отмечается, что в 2018 году НГТУ НЭТИ провёл научных исследований на 400 млн рублей.