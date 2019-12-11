Лос-Анджелес, США, , 10:46 — REGNUM «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили нападающие Дастин Браун, Тайлер Тоффоли и Адриан Кемпе. В составе «Рейнджерс» гол забил российский нападающий Артемий Панарин.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает 29-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 26 очков после 32 матчей. «Рейнджерс» идут на 22-м месте с 33 очками после 30 игр.

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