Чэнду, Китай, , 07:00 — REGNUM Археологи в провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружили сосуд с рисом и неповрежденными яйцами возрастом более 500 лет, сообщает 10 декабря агентство Синьхуа.

Найденный сосуд относится к временам династии Мин (1368 — 1644). Он был обнаружен в кластере гробниц близ города Гуанань, сообщил куратор Гуананьского городского музея Тан Юньмэй. На эпитафии гробницы, где был найден сосуд, написано, что она принадлежит Ян Мину, который умер в 1501 году и двум его женам.

Яйца с целой скорлупой были засыпаны рисом в сосуде. Их количество еще предстоит уточнить. По словам Тана, каменная гробница была хорошо запечатана и обладала хорошей защитой от влаги и коррозии.

Находка целых яиц в гробницах в Китае является крайней редкостью. В марте текущего года археологи обнаружили в гробнице возрастом 2500 лет, расположенной в провинции Цзянсу на востоке Китая, сосуд с яйцами, где только одно оказалось разбито.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Китая найдена каменная табличка времен правлении династии Цин