Хайнань, , 06:38 — REGNUM Новый вид восточноазиатских эублефар семейства гекконовых ящериц был найден в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в научном журнале Университета Шихэцзы, две китайские эублефары были найдены в карстовых пещерах на высоте около 800 метров над уровнем моря в Хайнаньском национальном парке тропических лесов.

Длина туловища эублефары китайской варьируется от 98,64 до 15,7 мм. Причем внешне они выглядят очень уникальными существами с коричневой спиной и редкими тёмно-коричневыми пятнами, а также жёлтыми кольцевыми полосами у взрослых особей.

Первые две особи эублефар были найдены в период с 1897 по 1908 годы. С тех пор новых видов в данной семействе не находилось вот уже 111 лет.