Владикавказ, , 15:36 — REGNUM Планетарий появится в центре Владикавказа, на месте бывшего здания шиитской мечети XIX века. Открытие, как ожидается, состоится в январе 2020 года.

«Работа велась на протяжении двух лет, многое в объекте исторического значения делалось вручную, много времени ушло на оформление документации. Наконец, сейчас можем говорить, что открытие намечено на январь нового года», — цитирует ТАСС космического конструктора, ведущего специалиста НПО имени Лавочкина Руслана Комаева, который является инициатора проекта.

Здание, в котором появится планетарий, было построено в 70-х годах XIX века. Здесь располагалась шиитская мечеть, но в советское время она была перестроена в планетарий, который закрылся в 1992 году. С тех пор памятник культуры и архитектуры находился в полуразрушенном состоянии. Сообщается, что при реконструкции объект полностью сохранил свой исторический облик, в том числе уникальную кирпичную кладку.

В планетарии на куполе в виде полусферы в разное время с помощью двух проекторов будут показывать звездное небо в 3D формате и фильмы на космические темы. Внутри планетария уже установлены макеты космических аппаратов в размере один к одному. Среди них и настоящий прибор, который устанавливался на первых лунных аппаратах.

Во дворе планетария, на набережной реки Терек, создадут зону отдыха с двумя телескопами тысячекратного увеличения. Там также установят гранитные шары-планеты, изображающие солнечную систему и солнечные часы с отсчитывающей время теневой стрелкой.

Читайте также: Крупнейший на Северном Кавказе парк аттракционов появится в Северной Осетии