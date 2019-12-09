Шицзячжуан, Китай, , 09:07 — REGNUM Древняя каменная табличка возрастом 265 лет была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Археологи считают, что она датируется временами правления династии Цин (1644−1911), а конкретно — императора Цяньлуна (1711−1799). Как сообщили в департаменте защиты культурных реликвий уезда Наньхэ, табличка имеет высоту 245 см при ширине 92 см и толщине 26 см.

Она была обнаружена в деревне Дунгуань. На ней выгравированы 416 иероглифов, описывающие процесс ремонта здания Куйсин — место сбора древних интеллектуалов на молитву и получение благословения.

«Здания Куйсин больше не существует», — заявила представитель департамента Сяо Лина.

Она также отметила, что находка представляет высокую важность для науки, поскольку предоставляет ценные материалы об архитектурном стиле, культуре и народных обычаях династий Мин (1368−1644) и Цин.

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