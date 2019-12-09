Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:27 — REGNUM Ученик 1 класса из Комсомольска-на-Амуре Марат Джагиев занял третье место в своей категории на Всемирных соревнованиях по ментальной арифметике, которые завершились в королевстве Камбоджа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мама юного математика Вероника Джагиева, сопровождавшая сына в поездке, рассказала ИА Хабаровский край сегодня, что «бронза» на олимпиаде такого уровня стала полной неожиданностью — сын принимал участие в такой олимпиаде впервые в жизни.

Впервые математические способности маленького комсомольчанина проявились в комсомольском отделении Школы ментальной арифметики «Юсимас».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье прошла олимпиада для школьников сельских территорий. Её провели специалисты Приморской государственной сельхозакадемии.