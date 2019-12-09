Наньчан, Китай, , 08:11 — REGNUM Археологи обнаружили 73 древние гробницы возрастом более 1400 лет в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщили в местном Институте культурных реликвий и археологии, сообщает агентство Синьхуа.

Считается, что большинство гробниц принадлежат периоду Шести династий (222−589). Площадь раскопок в новом районе Ганьцзян города Наньчан занимает 8 тыс. кв. метров. Место раскопок было обнаружено в июне 2013 года, однако сами раскопки стартовали лишь в августе 2018 года.

Более 700 изделий из керамики, глины, металла, а также каменные инструменты, включая оружие, статуэтки и мебель, было найдено на месте. Керамика, как утверждают эксперты, была произведена в центральной провинции Хунань, а восточных провинциях Чжэцзян и Цзянси, что говорит о процветании торговли вдоль длиннейшей в Китае реки Янцзы.

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