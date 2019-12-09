Иркутск, , 07:35 — REGNUM В Институте солнечно-земной физики СО РАН (Иркутск) займутся разработкой новых моделей прогнозирования солнечной активности, позволяющих осуществлять прогноз в сложной взаимодействующей системе Солнце—солнечный ветер—магнитное поле Земли—атмосфера Земли. Об этом сообщает «Наука в Сибири».

По словам учёных, в этой работе будет задействован Солнечный телескоп оперативных прогнозов, предназначенный для измерения магнитного поля Солнца, как звезды, и для измерения слабых крупномасштабных магнитных полей на солнечной поверхности. Руководить исследованием «Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности» будет структурное подразделение института под руководством ведущего научного сотрудника ИСЗФ СО РАН кандидат физико-математических наук Юрия Ясюкевича.