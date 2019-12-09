Пекин, , 06:58 — REGNUM Китайские исследователи разработали новый тип бетона со способностью к самоочистке, сообщает 6 декабря агентство Синьхуа.

Соответствующие исследование было опубликовано в журнале Американского химического общества Applied Materials and Interfaces. Поверхности наружных стен современных зданий обычно моются людьми, подвешенных на специальных верёвках — промышленными альпинистами.

Исследователи из Школы химии и материаловедения Университета науки и технологий Китая пожелали найти материал, который может обеспечивать самоочистку, демонстрируя при этом отличные тепло и шумоизоляционные свойства.

Бетон демонстрирует выдающие гидрофобные свойства при контакте с водой под углом 166 градусов как на поверхности, так и внутри образца, сохраняя эти свойства в долгосрочной перспективе. Угол контакта с водой оставался неизменным при непрерывном механическом воздействии и в экстремальных условиях окружающей среды вроде высокой температуры и химической эрозии.

Контролируемая пористость материала составляет 56,3 — 77,4% при однородном размере пор, что дает бетону очень высокую прочность на сжатие при низкой теплопроводности, отмечают ученые.