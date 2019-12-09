Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM Яркие вспышки в кратере Авачинского вулкана, расположенного вблизи города Петропавловск-Камчатский, зафиксировали специалисты Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, 9 декабря сообщается на странице службы в YouTube.

Ученые опубликовали видеозапись, снятую в семи километрах от вершины вулкана. По данным специалистов службы, вспышки связаны с усилением паро-газовой деятельности исполина.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Управление МЧС по Камчатскому краю попросило туристов воздержаться от самостоятельных походов к Авачинскому вулкану ввиду большой вероятности его извержения в течение месяца.

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