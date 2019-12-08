Лондон, , 23:54 — REGNUM Способность к употреблению перезревших и забродивших фруктов человекообразными обезьянами десятки миллионов лет назад, могло стать тем конкурентным преимуществом, которое позволило им эволюционировать до человека. Об этом сообщает портал phys.org со ссылкой на книгу «Люди и алкоголь: долгое и социальное дело» ученых из университетов Оксфорда и Эксетера.

По мнению английских ученых, многие обезьяны не могут переносить запаха алкоголя во фруктах, но популяции, которые в результате генетической адаптации получили возможность переваривать упавшие и забродившие фрукты, получили новый источник калорий и эволюционное преимущество, над другими видами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, исследователи из Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что у умеренно пьющих людей риск погибнуть от сердечного приступа сокращается примерно на треть.

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