Вашингтон, , 23:35 — REGNUM В США врачи впервые пересадили сердце от донора, скончавшегося по причине внезапной сердечной смерти (ВСС). Об этом сообщает Medicalxpress.

Трансплантация сердца стала весьма распространённой операцией. Однако, пациентов, которым необходима пересадка, становится всё больше, а, следовательно, необходимо изыскивать способы получения большего количества пригодных для пересадки органов.

Раньше врачи изымали сердца у людей, умерших от несчастных случаев или инсультов, когда при констатации смерти мозга остальные части организма продолжают функционировать. Тогда врачи извлекали сердце, немедленно охлаждали его и везли к пациенту на пересадку. У умерших в результате ВВС сердце останавливалось, а его ткани немедленно начинали ухудшаться, что делало его непригодным для пересадки.

Однако, команда врачей из Университета Дьюка использовала для пересадки сердца технику «теплой перфузии». Как только орган больного остановился, его немедленно подключили к аппарату искусственного кровообращения, который продолжал питать ткани кислородом и электролитами, что заставляло его биться. В таком состоянии сердце могло находиться до десяти часов, что дало врачам возможность доставить донорский орган к месту операции и подготовить больного.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в России число трансплантаций органов с 2006 года увеличилось в 3,3 раза и превысило 2000 (в 2018 году — 2193). Число пересадок печени выросло почти в шесть раз — до 505, сердца — в 25 раз, до 282 трансплантаций, сообщили в Минздраве РФ.

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