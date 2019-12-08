Лондон, , 22:25 — REGNUM Женщины, в отношении которых дома применялось физическое насилие, в два раза чаще заболевают фибромиалгией (множественные мышечные боли) и синдромом хронической усталости. Об этом сообщает Medicalxpress.

Учёные из Института прикладных медицинских исследований Университета Бирмингема изучили записи семейных врачей с 1995 по 2017 год о 18 547 женщинах, которые пострадали от домашнего насилия, а также проанализировали истории болезни 74 188 женщин, которые не подвергались физическому насилию.

Выяснилось, что женщины, пережившие насилие в семье, вдвое чаще заболевают фибромиалгией, когда пациентки испытывают симметричные мышечно-скелетные боли, утомляемость, головные боли, нарушения сна, нарушения концентрации внимания и памяти. Также такие женщины вдвое чаще страдают от синдрома хронической усталости. Ранее команда учёных из университета Бирмингема установила, что жертвы домашнего насилия втрое чаще заболевают тяжелыми психическими заболеваниями.

Как сообщалоИА REGNUMранее, в США разработали метод, позволяющий диагностировать синдром хронической усталости (СХУ). Принцип действия основан на том, что кровь больных СХУ и кровь здоровых по разному реагирует на электрический импульс, генерируемый особым прибором. В результате тестирования выявлена практически 100% надежность при определении больных.

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