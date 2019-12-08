Массачусетс, США, , 21:07 — REGNUM Учёные разработали полимерную капсулу с противозачаточным средством, которая при приёме внутрь раскрывается и в течение месяца равномерно выделяет необходимую дозу препарата. Об этом сообщает портал MIT News.

Оральные контрацептивы являются одним из основных способов предохранения от нежелательной беременности. Однако, их эффективность зависит от регулярности ежедневного приёма препарата. Так в США ежегодно около 9% женщин, принимающих оральные контрацептивы, беременеют из-за того, чтобы забывают вовремя принять таблетку.

Учёные Массачусетского технологического института создали капсулу с противозачаточным средством, которую надо принимать всего один раз в месяц. Она представляет собой полимерную конструкцию, которая при попадании в желудок раскрывается в форме звезды и в течение месяца выделяет заданное количество препарата из встроенных в лучи звёзды желатиновых капсул. При этом концентрация препарата в крови постоянно поддерживается на таком же уровне, как если бы женщина ежедневно принимала левоноргестрел. Эта первая в мире пилюля, действующая в течение месяца. Через три или четыре недели капсула самостоятельно разрушается и выходит из организма естественным образом.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные разработали имплантат, который вводится как обычная инъекция, и в течение целого года выделяет в организм лекарства против ВИЧ.

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