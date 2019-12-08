Вашингтон, , 18:51 — REGNUM Фармацевтическая компания Bristol-Myers сообщила о положительных результатах экспериментальной клеточной терапии рака, полученной фирмой в результате приобретения биотехнологической компании Celgene Corp за $74 млрд. Об этом 8 декабря сообщает Reuters.

К концу года компания подаст заявку на разрешение использования экспериментальной терапии в США для лечения рака крови. Технология Liso-cel является новой формой клеточной терапии, известной как CAR-T, в рамках которой у пациента отбирают иммунные клетки, перепрограммируют их на борьбу с раком, а затем снова вводят человеку.

В эксперименте на 269 добровольцах у 53% пациентов методика привела к полному излечению рецидивирующей клеточной лимфомы — злокачественных опухолей в организме, которые возникают из лимфоцитов. Более 75% пациентов почувствовали значительное улучшение состояния всего лишь при однократном введении Liso-cel.

Bristol-Myers теперь может праздновать победу. Компания доказала, что сделка по покупке Celgene Corp, встретившая сопротивление ряда инвесторов, была оправдана. Предполагается, что объём продаж Liso-cel составит около $3 млрд. в год и снизит зависимость Bristol-Myers от продаж препарата иммунотерапии Opdivo, который стал вытесняться препаратом Keytruda от Merck & Co’s.

Напомним, летом этого года ИА REGNUM сообщало, что сделку по слиянию фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb с корпорацией Celgene пришлось перенесли на более поздний срок из-за позиции антимонопольных органов США. Компании пришлось отказаться от препарата Celgene от псориаза Otezla.

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