Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Американский грузовой корабль Dragon в это воскресенье доставил на Международную космическую станцию (МКС) нового робота с искусственным «эмоциональным интеллектом» CIMON-2. Об этом сообщает Extreme Tech.

Новейший робот CIMON-2 создан совместно Германским аэрокосмическим центром, компаниями Airbus и IBM. Он должен стать помощником космонавтам и является новым поколением робота CIMON, который уже отработал 14 месяцев на МКС с 2018 года.

Робот выглядит как сфера, сплюснутая со стороны, где расположен дисплей, отображающий в состоянии покоя человеческое лицо. CIMON-2 может самостоятельно плавать по отсекам МКС, читать тексты, записывать видео проводимых экспериментов и даже беседовать с космонавтами, которые также могут поручить ему сфотографировать что-нибудь на станции и отчитаться.

Особенность новой модели — улучшенная навигация и способность распознавать человеческие эмоции. Так если космонавт будет в хорошем настроении, то работ будет более разговорчив с ним, или наоборот не будет отвлекать сосредоточенного над делом человека. Разработчики планируют, что эмоциональный робот пробудет на МКС не менее трех лет, а его искусственный интеллект Watson Tone Analyzer, созданный IBM, будет использован в миссиях полётов на Луну и Марс.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 8 декабря грузовой космический корабль Dragon был успешно захвачен манипулятором Международной космической станции Candarm2. Грузовой корабль компании SpaceX был запущен со стартовой площадки американского аэрокосмического агентства NASA на мысе Канаверал 5 декбаря.

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