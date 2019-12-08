Канберра, , 16:30 — REGNUM Австралийские учёные соединили два известных лекарства и получили эффективное средство против бактерий, принявших форму биоплёнки — крайне устойчивой формы существования бактерий. Об этом сообщается в пресс-релизе Квислендского технологического университета.

Биоплёнки бактерий представляют собой одну из самых больших проблем в медицине. Соединяясь в такую форму, они становятся практически неуязвимы для большинства антибактериальных агентов. Они могут прикрепиться к медицинским устройствам, катетерам, искусственным суставам, имплантатам, поражать ожоговую и раневую поверхности, служить источником хронической инфекции в организме.

Учёные создали новый гибридный тип антибиотиков, который обманывает биоплёнки Золотистого стафилококка, освобождая его защищенные клетки, и обеспечивая доступ через защитное слизистое покрытие биоплёнки, что позволяет ее уничтожить.

Молекула супер-лекарства представляет собой комбинацию широко используемого антибиотика ципрофлоксацина и нитроксида, который и позволяет проникать антибиотику в устойчивые формы бактерий. Крайне полезным оказалось то, что вещество обладает флуоресцентными свойствами, что позволяет наблюдать то, как оно проникает в биоплёнку и убивает бактерии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что швейцарскими учёными разработан новый антибиотик с уникальным механизмом и широким спектром действия против грамотрицательных бактерий.

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