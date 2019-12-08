Сан-Франциско, США, , 14:55 — REGNUM Группа учёных из Канады и США разработала систему анализа аудиозаписей для оценки эффективности программ по восстановлению популяций различных видов животных. Исследование опубликовано в журнале Restoration Ecology Journal.

Учёные из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Мемориального университета Ньюфаундленда столкнулись с необходимостью разработки новый системы акустического мониторинга при изучении эффективности программ восстановления популяции птиц на Алеутских островах.

В XVIII веке на острова этого архипелага, расположенного между Аляской и Камчаткой, были завезены песцы, что привело к вымиранию гнездящихся там морских птиц. Во время Второй мировой войны на некоторые из этих островов также попали крысы, что усугубило положение птиц.

С 1950-х годов экологи начали проводить мероприятия по восстановлению популяции морских птиц на Алеутских островах, удаляя с них грызунов. К настоящему времени популяции птиц восстановлены на части островов архипелага, что делает их удачной площадкой для изучения методов по восстановлению экосистем.

Ведущий автор исследования Авраам Боркер предложил использовать аудиозаписи, сделанные на различных островах, для оценки размеров популяций морских птиц. Разработанная система учитывает насыщенность звуков, ландшафт острова, а также сравнивает полученные записи со звуками, записанными на островах с восстановленными популяциями.

Полевые исследования подтвердили эффективность разработанной системы. Авторы отмечают, что подобные методы могут применяться и для оценки эффективности программ по восстановлению популяций других видов животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре учёные из Великобритании и Австралии представили метод восстановления коралловых рифов с использованием подводных аудиосистем для привлечения рыб.

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