Иерусалим, , 12:33 — REGNUM Экспедицию по изучению исторического и религиозного следа Грузии начали грузинские, израильские и польские археологи в монастыре Бир эль-Кут недалеко от Иерусалима. Об этом 8 декабря сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Национальное агентство защиты культурного наследия Грузии.

Сообщается, что датой постройки Бир эль-Кута считается 444-й год. Его руины были обнаружены в 1952-м году итальянским археологом Виргилиусом Корбо. Там были найдены четыре мозаичные надписи, выполненные грузинским шрифтом асомтаврули. Их создание также датируется пятым веком.

По данным журналистов, пока ученые займутся изучением и цифровым сканированием останков монастыря. Масштабные раскопки планируется начать весной следующего года.