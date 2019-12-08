Вена, , 11:50 — REGNUM Исследование группы учёных из Испании показало, что женщины старшего возраста, хорошо выдерживающие физическую нагрузку, подвержены меньшему риску смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает EurekAlert!

Ведущий автор исследования доктор Хесус Петейро из Университета в Ла-Корунья представил результаты работы на научном конгрессе Европейского общества кардиологов EuroEcho 2019 в Вене.

Исследование было проведено на основе медицинских данных группы из 4714 женщин (средний возраст — 64 года), направленных на эхокардиографическое обследование, проводимое с физической нагрузкой. При этом обследовании показатели сердечной деятельности отслеживаются во время ходьбы по беговой дорожке с увеличивающимся темпом.

В течение четырёх с половиной лет после обследования женщины наблюдались в медицинских учреждениях. За период наблюдения было зафиксировано 345 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, 164 смертей от онкологических заболеваний и 203 случая от других причин.

Исследователи сопоставили эти данные с результатами прохождения теста. Анализ показал, что у группы женщин, успешно справившихся с тестом на беговой дорожке, эквивалентом быстрому подъёму по четырём лестничным пролётам, оказался вдвое ниже риск смерти от онкологического заболевания. Риск смерти от онкологических заболеваний и от иных причин у группы женщин в хорошей физической форме оказался ниже в четыре раза.

«Занимайтесь спортом, он защищает от смерти по любой причине», — подытожил доктор Петейро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года учёные из Австрии представили результаты исследования, установившего связь между недостатком витамина D в организме и повышенным риском смерти.