Вашингтон, , 09:02 — REGNUM Ученые из Стэнфордского университета (США) установили, что старение человека происходит в несколько этапов. Результаты исследований опубликованы на портале Nature Medicine.

В ходе исследования специалисты провели анализ белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет. В крови были обнаружены нелинейные изменения структуры в зависимости от возраста испытуемых.

Исследователи делают вывод, что основные изменения в белках плазмы крови условно приходятся на три этапа: в 34, 60 и 78 лет.

Ученые предполагают, что данное открытие позволит более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.