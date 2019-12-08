Лондон, , 07:59 — REGNUM Коллектив учёных из Университета Сассекса в Великобритании доказал, что собаки понимают человеческую речь гораздо лучше, чем считалось ранее, пишет New Scientist.

Исследователи проигрывали 70 собакам разных пород записи, на которых люди произносили одни и те же шесть коротких слов. Стандартные команды в ходе этого исследования не использовались. Голоса людей, которые произносили эти слова, были незнакомы собакам. В результате эксперимента учёные сделали вывод, что животные способны отличать слова друг от друга даже по одному звуку. Ранее полагали, что только человеку доступно такое распознавание человеческой речи, поэтому собака стала первым достоверно известным животным, которое также может анализировать человеческую речь.

При этом пока исследователи не могут сказать, понимают ли собаки смысл человеческих слов. Учёные планируют проведение исследований этого аспекта взаимодействия собаки и человека.