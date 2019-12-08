Москва, , 07:22 — REGNUM Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург заявил: дефицит витамина D повинен в том, что россияне считают свою жизнь тяжелее, чем есть на самом деле, сообщает Sputnik .

Гинзбург пояснил, что количество в организме витамина D зависит не только от рациона питания, но и от числа солнечных дней в году. В северных широтах солнца мало, и россияне чаще страдают от сезонного дефицита полезных веществ.

«В условиях дефицита витамина D мы скорее впадаем в депрессию. У нас более высокий уровень тревоги, мы более раздражительны…», — сказал диетолог.

Решением проблемы может стать восполнение недостающего витамина приёмом поливитаминных препаратов или увеличение доли морской рыбы в рационе.