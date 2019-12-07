Оттава, , 23:47 — REGNUM Канадские учёные обнаружили места, где вирус ВИЧ пережидает антиретровирусную терапию, чтобы вернуться в организм, что открывает возможности для полного излечения от ВИЧ. Об этом сообщает Eurekalert со ссылкой на Mucosal Immunology.

Исследователи из Университета Лаваль в провинции Квебек, исследуя поведение близкого по структуре ВИЧ вируса иммунодефицита обезьян, обнаружили, что вирус может скрываться в лимфатических узлах селезенки и кишечника. Эти места он использует в качестве плацдарма для наступления на организм после окончания антиретровирусного лечения. В этих лимфатических узлах содержатся Т-лимфоциты семейства CD4, которые являются одной из основных мишеней для ВИЧ.

Каким-то образом, вирусы, укрывшиеся в этих лимфатических узлах, избегают контакта с препаратом. Если учёные поймут механизм, который ограничивает поток лекарств в эти места, ВИЧ, по их мнению, может быть побеждён окончательно.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, о том, что учёные обнаружили, что личинки паразитических червей-шистосом, ослабляя иммунную реакцию организма, блокирует заражение Т-лимфоцитов человека вирусом ВИЧ.

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