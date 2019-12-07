Тель-Авив, Израиль, , 22:39 — REGNUM Израильские учёные из Тель-Авивского университета обнаружили молекулу, которая вызывает процесс самоуничтожение раковых клеток поджелудочной железы. Об этом сообщает Science Daily со ссылкой на статью в Oncotarget.

Рак поджелудочной железы считается неизлечимым заболеванием. Он устойчив ко всем методам лечения. Мало кто из пациентов проживает больше 5 лет после постановки диагноза.

Исследователи университета Тель-Авива обнаружили молекулу PJ34, которая вызывает аномалию во время размножения раковых клеток человека, провоцируя их быструю гибель. Молекула легко проникает сквозь мембраны клеток, но оказывает действие только на раковые клетки.

Новый препарат был апробирован на ксенотрансплантатах — образцах раковой ткани человека, пересаженной лабораторным мышам. В результате лечения опухоль уменьшилась на 90%, а у одной мыши она исчезла вовсе. При этом не было зафиксировано никаких побочных эффектов. Было установлено, что PJ34 работает и при других типах рака, устойчивых к современным методам лечения.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что японские учёные обнаружили молекулу, которая уничтожает клетки глиобластомы, неизлечимой ранее опухоли головного мозга, устойчивой к химиотерапии. При этом найденное исследователями соединение не обладает токсичностью.

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