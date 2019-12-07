Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Американская биотехнологическая компания Libella Gene Therapeutics объявила стартап технологии, с помощью которой за счёт генного вмешательства можно будет омолодить организм пожилого человека на 20 лет. Об этом сообщает портал Futurism.

Стоимость экспериментального лечения после окончания разработки составит $1 млн. Суть антивозрастной методики — попытаться взломать ген, который укорачивает теломеры на концах хромосом, тем самым запуская процесс старения.

Теломеры — концевые участки хромосом, которые не могут соединяться с другими хромосомами и поэтому защищают генетический материал, содержащийся в хромосомах. После каждого деления клетки теломеры укорачиваются, что является одной из главных причин биологического старения.

Однако, эксперты отрасли скептически и подозрительно относятся к анонсированному достижению Libella. Компания не проводит исследования в крупных клиниках и вышла из юрисдикции США в области здравоохранения и биоэтики.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что анализ длинны теломер показал, что у тех, кто испытывает недостаток сна происходит преждевременное истощение теломер, а, следовательно, и ускоренное старение.

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