Вашингтон, , 20:10 — REGNUM Американские учёные впервые напечатали трахею — сложный полый орган, состоящий из разных типов тканей. Об этом сообщает Eurekalert.

Ранее для создания подобия трахеи при 3D-печати воссоздавалась только хрящевая ткань. Но исследователи Института регенеративной медицины в Северной Каролине разработали новую технологию: они напечатали различные рисунки гладких мышц и хрящевую ткань.

Для этого в биоразлагаемую конструкцию трахеи, включающую клетки хряща и мышц были впечатаны стволовые клетки, которые затем трансформировались в нужного типа клетки. В результате орган стал обладать достаточной жёсткостью за счёт хрящевой ткани, и одновременно иметь гибкость за счёт гладких мышц, соединяющих концы хрящевых колец.

Искусственно созданную трахею можно будет трансплантировать при стенозе — аномальном сужении трахеи, вызванном травмами, искусственной вентиляцией легких, врождёнными патологиями. Исследование приближает учёных к созданию пригодных для трансплантации сложных органов, изготовленных с помощью 3D-печати.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что новая технология печати жидкость-в-жидкости открывает новые возможности в создании 3D-печатных органов, пригодных для трансплантации.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские ученые разработали новый метод 3D-печати жидкостью в жидкости