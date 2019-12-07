Вашингтон, , 16:28 — REGNUM Учёные представили предварительные результаты автоматической межпланетной миссии Parker Solar Probe в четырёх статьях в журнале Nature. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Космический аппарат Parker Solar Probe был запущен в августе 2018 года. Целью автоматической межпланетной миссии является изучение внешней короны Солнца, а также истекающего из неё потока ионизированных частиц, получившего название «солнечный ветер».

В настоящее время космический зонд прошёл вблизи Солнца трижды — в ноябре 2018 года, в марте и августе 2019 года. Во время последнего прохода космический аппарат приблизился к Солнцу на расстояние около 24 млн километров. Предыдущий рекорд сближения с Солнцем был установлен зондом Helios 2, приблизившемся к звезде на 42,7 км.

Данные, полученные во время последнего прохождения зонда вблизи Солнца, позволят учёным уточнить используемые методы прогнозирования космической погоды, а также определить структуру магнитных полей в источниках солнечного ветра.

Отметим, термин «солнечный ветер» для обозначения потока ионизированных частиц, истекающих из солнечной короны, был предложен в 1950-х годах американским астрофизиком Юджином Паркером, в честь которого и была названа автоматическая миссия. 92-летний астрофизик, который сейчас является заслуженным профессором в Чигакском университете, с восхищением отозвался о первых научных результатах межпланетной миссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космический аппарат Parker Solar Probe был запущен 12 августа 2018 года. Планируется, что в декабре 2024 года зонд приблизится к Солнцу на расстояние около 6,2 млн км.