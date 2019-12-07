Лондон, , 11:14 — REGNUM Международная группа исследователей выявила ранее неизвестную причину возникновения онкологических заболеваний. Результаты исследований были опубликованы в журнале British Journal of Cancer.

В ходе исследований было установлено, что некодирующая последовательность белков ДНК, которая еще называется «мусорной ДНК», влияет на экспрессии онкогенов и гены-супрессоры опухолей, которые провоцируют развитие раковых заболеваний.

Ученые уверены, данное исследование позволит усовершенствовать генетическое сканирование на определение риска развития рака.

Уточняется, что в ходе исследования были проанализированы свыше шести миллионов вариаций генов в 13 различных человеческих тканях.

Также было зафиксировано, что с подавляющими развитие опухоли онкогенами и генами связаны некоторые последовательности определенных белков.

Выяснилось, что такие вариации в большей степени обнаружены в регионах ДНК, которые отвечают за регуляцию иммунной системы.