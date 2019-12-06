Пекин, , 23:49 — REGNUM В ЮНЕСКО опубликован четвертый доклад «Об учебе и образовании для совершеннолетних», в котором дана высокая позитивная оценка плодотворной работы в этом вопросе Китая, сообщает 6 декабря Синьхуа.

Авторы доклада особо отмечают включение в КНР в список обучающихся пожилых людей, а также выделение на указанный круг нужд более 4% государственного бюджета

Доклад содержит анализ основных проектов в КНР, в котором обращается особое внимание на создание для пожилых людей в провинциях и уездах специальных университетов, механизмов контроля над этим процессом со стороны власти и ее ведомств, курсов и программ юридического образования и обеспечения.

Отметим, что подобные доклады в ЮНЕСКО выпускаются раз в три года. В настоящем документе охватываются данные из почти 160 стран мира.