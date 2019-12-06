Рим, , 21:20 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) обнаружил после выхода в открытый космос повреждения скафандра итальянского астронавта Луки Пармитано, сообщает 6 декабря пресс-служба аэрокосмического агентства NASA.

Уточняется, что в месте подсоединения костюма водяного охлаждения и вентиляции астронавта к скафандру было обнаружено 10 миллилитров воды.

Повреждения были обнаружены после выхода астронавта в открытый космос для ремонта спектрометра AMS-02 на внешней поверхности МКС.

Стоит отметить, что повреждения такого рода происходят не в первый раз. Ранее воду обнаруживали в скафандрах астронавтов США Эндрю Моргана, Кристофера Кэссиди и того же итальянца Луки Пармитано, когда в 2013 году он был вынужден прервать свой выход в открытый космос.

Тогда в его шлеме накопилось более двух литров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент на МКС работает экипаж в составе российских космонавтов Александра Скворцова и Олега Скрипочки, астронавтов США Кристины Кук, Эндрю Моргана и Джессики Мейр, а также итальянца Луки Пармитано.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские военные испытали космический «спутник-инспектор»