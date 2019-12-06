Кострома, , 15:05 — REGNUM В Костроме собрались более 100 специалистов со всей страны — представители Минсельхоза, ученые из разных регионов, агрохимики, — сообщает ТРК «Кострома».

Кострома выбрана не случайно. Государственная станция агрохимической службы «Костромская» входит в пятерку лучших в стране из 109 подобных учреждений.

Оснащена станция высокоточным оборудованием, на котором можно исследовать воздух, воду, почву. Только за этот год здесь провели 25 тысяч анализов: от замеров уровня ртути в воде до количества пестицидов в почве и овощах.

Костромская станция проводит исследования вредных элементов в земле для строителей, анализы почвы, удобрений, овощей — для сельхозпроизводителей, воды и воздуха для экологов. Костромские агрохимики поделились опытом с коллегами из других регионов.