Сеул, , 14:44 — REGNUM Южнокорейская компания Lotte Data Communication открыла научно-исследовательский центр во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что с помощью данного центра компания планирует расширить свои возможности для работы на зарубежным рынках, а также применить и адаптировать лучшие отечественные решения для местного рынка и экономики.

Напомним, что в августе текущего года компания открыла Центр исследований и разработок в научно-исследовательском парке при Индийском технологическом институте (Indian Institute of Technology Madras), расположенном в городе Ченнай.

«Мы продолжим расширять наши возможности в области НИОКР, чтобы найти лучшие решения для местной экономики и выйти на рынки Юго-Восточной Азии», — отметили в компании.

Читайте ранее в этом сюжете: Lotte Data Communication открыла научно-исследовательский центр в Индии