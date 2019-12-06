Токио, , 14:40 — REGNUM Японские ученые начнут тестировать на людях новую вакцину от лихорадки Эбола, об этом 6 декабря сообщает Al Arabia.

«У нас есть большие надежды в связи с появлением новой вакцины, которая может стать более эффективной, нежели все предыдущие», — отметил в комментарии изданию профессор университета инфекционных заболеваний Йошихиро Каваока.

По его словам, тестирование вакцины начнется в этом месяце, для этого лекарство будет введено 30 здоровым мужчинам, дважды с промежутком в один месяц.

Читайте ранее в этом сюжете: На случай ЧС будет сформирован запас вакцин от Эболы – СМИ